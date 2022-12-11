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الأحد، 11-12-2022 10:37 ص

نقابة المهن الموسيقية في مصر توقف عمر كمال عن الغناء

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الوكيل الإخباري-أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بيانا عاجلا أكدت فيه إيقاف المطرب عمر كمال لحين انتهاء التحقيق معه. 

وجاء في بيان نقابة المهن الموسيقية الرسمي: «قررت نقابة المهن الموسيقية وقف التصريح السنوي للعضو عمر محمد كمال، لحين التحقيق معه». 

ولم توضح النقابة حتى الآن، سبب إيقاف عمر كمال وتحويله للتحقيق.

وكتب عمر كمال  مؤخرا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «أنا عندي 11 مليون أخ وأخت على الصفحة دي، جمعتهم فعلا بتعب على مدار سنين بأغاني حلوة، وبأفراح وحفلات وسفر وحلمت إني أوصل لهم.. فيه منهم كتير بيحبوني ومنهم كتير بينتقدوني في الكومنتات ويشتموني، وأنا مش زعلان منهم وممكن يكون أنا السبب لأني عملت حاجات في أول طريقي المفروض معملهاش ، بس يمكن عملتها عشم فيكم إنكم تفرحوا معايا بيها، معرفش إنها ممكن تزعلكم، وفيه إشاعات طلعت أنا مليش ذنب فيها».

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وتابع عمر كمال: «بس بقالي فترة مركز في الشغل وبس والأيام الجاية أو كل اللي جاي مش هتسمعوني أو هتشوفوني غير في شغل وبس.. وأغانى كويسة محترمة تليق بيكم.. ربنا يعلم أنا بحبكم من قلبي ونفسي تحبوني زي ما أنا بحبكم». " البوابة"

 


 




 

 


 

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