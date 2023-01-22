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الأحد، 22-01-2023 02:01 م

نقيب الموسيقيين يكشف الحالة الصحية لحلمي بكر

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الوكيل الإخباري-أصدر نقيب الموسيقيين المطرب مصطفى كامل بياناً، كشف من خلاله عن حالة الموسيقار الكبير حلمي بكر.

وطمأن نقيب الموسيقيين الجمهور على الحالة الصحية للموسيقار الكبير، الذي تعرض لوعكة صحية نتيجة "قصور في الكلى والكبد" وتم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

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وجاء في البيان: "مر الموسيقار حلمي بكر بوعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى الشبراويشي وتبين بالفحوصات الطبية أنه يمر بحالة إرهاق شديد وبعض القصور في الكلى والكبد، وأعلن الطبيب المعالج أن الحالة استقرت كثيراً، وفي تحسن مستمر".


وأضاف البيان، أنه من المتوقع خروج بكر خلال يومين، وتابع الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية الحالة الصحية للموسيقار الكبير حلمي بكر عن كثب، ومجلس الإدارة بالكامل الذي أوفد الدكتور عاطف إمام لمصاحبة الحالة حتى المستشفى، وكذلك الفنان حلمي عبدالباقي الذي يتابع لحظة بلحظة مع الفريق الطبي.


وكان حلمي بكر، قد أكد في تصريحات صحافية، أنه تعرض لوعكة صحية شديدة ونقل إلى أحد المستشفيات، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من مياه زائدة على الرئة أثرت على صحته بشكل كبير.

 

لها

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