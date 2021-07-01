الخميس 01-07-2021
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الخميس، 01-07-2021 10:23 ص

نوال الزغبي تنتهي من تصوير كليب باللهجة المصرية 'عقلي وقف'

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الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي انها انتهت من تصوير فيديو كليب جديد مع المخرج فادي حداد سيبصر النور قريباً فور الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليه.

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وكان موقع "الفن" قد علم انها صورت اغنيتين احداها باللهجة المصرية، على أن تطرحها خلال الأسابيع المقبلة بعد ان طرحت على مدى الأشهر الماضية عدداً من الأغاني المنفردة، منها "عقلي وقف"، التي حققت نجاحاً كبيراً.


وإحتفلت نوال بعيد ميلادها قبل يومين، وتلقت العديد من التهاني من زملائها الفنانين، منهم نجوى كرم، إليسا، سيرين عبد النور، نانسي عجرم، مايا دياب، وائل كفوري، سعد رمضان، وليد سعد، ناجي الأسطا، ماغي بو غصن، أحلام، ولطيفة.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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