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الإثنين، 28-06-2021 10:20 ص

هنا زاهد تشارك جمهورها بفيديو عفوي مع زوجها - فيديو

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الوكيل الإخباري - شاركت النجمة المصرية هنا الزاهد متابعيها عبر تطبيق "إنستغرام" بمقاطع فيديو عفوية أثناء وجودها هي وزوجها الفنان أحمد فهمي في إحدى السوبر ماركت لشراء الأغراض لمنزلهما.

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وظهرت هنا بإطلالة كاجوال وهي تختار بعفوية ما تحتاجه لمنزلها، وسُجّل مقطع ظهر فيه فهمي في غاية الانزعاج وهو يحمل الأكياس ويهمّ بمغادرة المكان، لتؤكد هنا أنها المرة الأولى التي يتسوّق فيها زوجها، وأنه متعب وممتعض لأنه مجبَر على مشاركتها في التسوّق وهو لا يطيق ذلك.

يُذكر أن الثنائي المصري كانا يستمتعان بالعطلة الصيفية في جنوب أفريقيا، وحرصا على نقل الأجواء ومشاهد الغابات والحيوانات المتنوعة الى جمهورهما، وكانا في غاية الانسجام والفرح.


 

 

المصدر - لها 

 




 

 


 

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