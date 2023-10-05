هؤلاء النجوم سيغيبون عن دراما رمضان 2024

الوكيل الإخباري - تنشغل شركات الإنتاج، في المنطقة العربية، بالتحضير لتصوير مجموعة من الأعمال الدرامية، المقرر عرضها في الموسم الدرامي الرمضاني الجديد، الذي سيبدأ يوم 11 مارس المقبل.





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ووسط هذه التحضيرات، يلاحظ غياب مجموعة من النجوم، الذين كانوا لسنوات طويلة بمثابة فاكهة الموسم الدرامي، حيث يحرص الجمهور على متابعة أعمالهم، نظراً لنجوميتهم الكبيرة من جهة، وضمان مشاهدة أعمال فنية قيمة من جهة أخرى.

ومن أبرز هؤلاء النجوم: الفنان عادل إمام الذي يغيب للعام الرابع على التوالي، منذ ظهوره عام 2020 في مسلسل «فالنتينو»، وقيل إن سبب الغياب يعود لتقدمه بالسن، وعدم قدرته على التصوير لساعات طويلة، ويغيب معه أيضاً الفنان يحيى الفخراني، الذي ظهر في دراما رمضان عام 2021 بمسلسل «زاهي نجيب زركش»، ويرد الفخراني سبب غيابه إلى عدم عثوره على سيناريو مناسب لرؤيته الفنية.

كما حسم الفنان أحمد فهمي قراره بالابتعاد عن الدراما لمدة ثلاث سنوات، بعد نجاحه الكبير في آخر عملين دراميين قدمهما، هما: «سره الباتع» في رمضان الماضي، و«سفاح الجيزة» الذي انتهى عرضه مؤخراً، ويرغب فهمي في التركيز على مشاريعه الفنية المقبلة، وأهمها الجزء الثاني من فيلم «مستر إكس»، فضلاً عن كتابة قصة وسيناريو الجزء الثاني من فيلم «كده رضا» للنجم أحمد حلمي.

كذلك، سيغيب الفنان أحمد عز عن الدراما الرمضانية للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن قدم ثلاثة مواسم من مسلسل «الاختيار»، حيث ينشغل عز بتصوير فيلمَيْ: «فرقة الموت»، و«أولاد رزق 3».

ولم يعرف، أيضاً، إن كانت الفنانتان يسرا ونيللي كريم ستظهران في موسم دراما رمضان 2024، بسبب ما قيل عن اتفاقهما المسبق مع شركة «العدل جروب»، على عدم التعاون معاً في دراما 2024، وسماح الشركة لهما بالعمل مع منتجين آخرين، كونهما متعاقدتين إنتاجياً مع «العدل جروب»، وتشير التوقعات أنهما ستظهران معاً في مسلسل «روز وليلى»، الذي تم الانتهاء من تصويره قبل عام كامل.







زهرة الخليج

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