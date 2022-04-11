هبة الحسين تنشر كواليس 'ستديو 22'-صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة هبة الحسين مجموعة من الصور لها برفقة أبطال "ستديو 22"، وكتبت: كواليس تصوير تتر ستديو 22 في الونترلاند في الرياض الغالية.

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وتدور أحداث "ستديو 22" في جزئه الثاني، حول قناة فضائية اقتربت من إعلان إفلاسها علناً، ويبذل مدير القناة كل ما في وسعه لإنقاذها، ويسعى لتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأحداث والمواقف المثيرة للجدل خاصة باستضافة مجموعة من المشاهير في "ستوديو 22"، أو تقليد مشاهير ونجوم الفن، ما يثير ضجة على منصات التواصل الاجتماعي.



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