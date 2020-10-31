هبة القواس تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري _ كشفت المؤلفة الموسيقية ومغنية الأوبرا اللبنانية "هبة القواس" ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن إصابتها بفيروس كورونا.

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حيث انها نشرت مقطع فيديو قالت فيه :"رغم معايشتنا لكورونا وعلمنا بخطورته ويقيننا بوجوده وتنظيرنا بأخذ الاحتياطات والالتزام بالإجراءات الاحترازية. إلا أننا نعتقد دائماً أنه يصيب غيرنا ونبقى بمنأى عنه.



وإذا بهذا الفيروس الذي شغل العالم. يقترب منا، يقترب جداً، يجتاحنا ويستوطن جهازنا التنفسي وجسدنا وحياتنا التي تغيرت أصلاً منذ ظهوره. وتتغير في كل لحظة بعد إصابتنا به.



كوفيد ١٩، الفيروس التاجي، كورونا… أو أياً تكن التسمية وصل إليّ وأصابني. لكنني أعده أنه لن يستطيع الإقامة طويلاً.



كونوا بخير أيها الأصدقاء مع تمنياتي بالصحة للجميع" .



لتنهال عليها التعليقات متمنين لها الشفاء العاجل .

المصدر : الامارات نيوز

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