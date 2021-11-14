هبة نور تتغنى بجمال الفنانة سلمى المصري - فيديو

الوكيل الإخباري - شاركت الممثلة السورية هبة نور متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبرت فيه عن محبتها للفنانة سلمى المصري حيث كانت تتغنى بجمالها، قائلة: "الحب الحب كله على بعضه".
وخطفت الممثلة السورية سلمى المصري الاضواء نحوها قائلة لهبة نور: "حبيبة قلبي"، لتواصل الأخيرة: "سلومة دخيل هالوجه شو بحبه".
الفيديو من موقع تصوير مسلسلهما الجديد "الوصية" الذي يتم تصوير مشاهده في لبنان.
المصدر - الفن
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