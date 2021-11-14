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الأحد، 14-11-2021 12:21 م

هبة نور تتغنى بجمال الفنانة سلمى المصري - فيديو

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الوكيل الإخباري - شاركت الممثلة السورية هبة نور متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبرت فيه عن محبتها للفنانة سلمى المصري حيث كانت تتغنى بجمالها، قائلة: "الحب الحب كله على بعضه".

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وخطفت الممثلة السورية سلمى المصري الاضواء نحوها قائلة لهبة نور: "حبيبة قلبي"، لتواصل الأخيرة: "سلومة دخيل هالوجه شو بحبه".

 

الفيديو من موقع تصوير مسلسلهما الجديد "الوصية" الذي يتم تصوير مشاهده في لبنان.

 

 

المصدر - الفن 

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