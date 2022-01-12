هجوم على منة شلبي واتهامها بالعنصرية

الوكيل الإخباري - أخذت قضية اتهام منة شلبي لممرضتين بالإهمال الطبي لوالدتها أبعاداً جديدة، بعدما هاجمها عدد كبير من الممرضات متهمات إياها بالعنصرية حيث أطلقن هاشتاغات عدة على "فيسبوك" تتهمها بالعنصرية وإساءة معاملة الممرضات.

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وطالبت الممرضات بتدخل نقابة التمريض لإنقاذ زميلتيهن وسط شهادات مختلفة حول معاملة منة شلبي ووالدتها لهما، حيث كتبت ممرضة تُدعى ميار منشوراً عبر "فيسبوك" أكدت فيه أنها عملت في وقت سابق بمنزل زيزي مصطفى ورعتها صحياً وتعرضت لمثل هذه الانتهاكات.

قائلةً: "أنا مش قادرة أصدق كمية الظلم اللي بيتعرض ليه فئة التمريض، تخيل تبقى سايب أهلك وبيتك ومننا ولاده، وفجأة تتحط في مكتب أمن وبعدها تترحل على النيابة عشان أنت غلبان، الكلام دا عن لساني أنا وأنا اشتغلت مع منة شلبي... وعارفة طريقتها السادية، واللي بتعمله مع التمريض، وفي الآخر لمجرد لسعة غير مقصودة من قربة ماية حرارية هي اللي طلبت تتحط لمامتها، تحبس بنتين وتقعدهم في مكتب أمن كأنهم حرامية أو سرقوها، وأكتر من حد يحاول يتواصل مع الفنانة لأن الموضوع بسيط وغير مقصود بس بلاش النيابة، لكن هي بعد ما خلصت إهانة وسب وألفاظ وشتايم زي اللي دايماً بيحصل في بيتها وديتهم على القسم، وحالياً في النيابة بيتحقق معهم".

لها

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