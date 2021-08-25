هذه حقيقة تراجع صحة أبو مرزوق

الوكيل الاخباري- أكد مصدر أن أخبار تراجع صحة الممثل السوري محمد الشماط غير صحيحة أبداً، كما أن خبر نقله إلى المستشفى لا أساس له من الصحة.

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صاحب شخصية "أبو مرزوق" الشهيرة يعاني من حالة من الإجهاد العام وذلك بسبب التقدم في السن، الأمر الذي أجبره عن الاعتذار عن المشاركة في الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة".



ويشار إلى أن الشماط يبلغ من العمر 85 عاماً ويعد من مؤسسي الدراما والسينما في سوريا، ومن أهم مسلسلاته "حارة القصر، صح النوم، باب الحارة، ملح وسكر، ليالي الصالحية، الخوالي، أهل الراية، صايعين ضايعين، الغربال"، ومن أفلامه "غوار جيمس بوند، امرأة تسكن وحدها، صيد الرجال".

المصدر: الفن