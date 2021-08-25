الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

طالبان توافق على السماح لأفغان بمغادرة البلاد بعد 31 آب الجاري

الحكومة تعلن عن اجراءات مشددة اعتباراً من بداية الشهر المقبل

هذه حقيقة تراجع صحة أبو مرزوق

تحذيرات هامة من الارصاد الجوية حول طقس الخميس

مجتمع الأعمال يطلع على أولويات عمل الحكومة

اختتام فعاليات مؤتمر التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لدول البحر الأحمر

اجتماع في وزارة التعليم العالي بشأن دوام الجامعات

الجيش يقبض على متسلل من سوريا

الحكومة تكلف وزير البيئة لتعديل حدود ضانا

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

الأربعاء، 25-08-2021 08:20 م

هذه حقيقة تراجع صحة أبو مرزوق

4999176-1931559043


الوكيل الاخباري- أكد مصدر أن أخبار تراجع صحة الممثل السوري محمد الشماط غير صحيحة أبداً، كما أن خبر نقله إلى المستشفى لا أساس له من الصحة.

اضافة اعلان


صاحب شخصية "أبو مرزوق" الشهيرة يعاني من حالة من الإجهاد العام وذلك بسبب التقدم في السن، الأمر الذي أجبره عن الاعتذار عن المشاركة في الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة".


ويشار إلى أن الشماط يبلغ من العمر 85 عاماً ويعد من مؤسسي الدراما والسينما في سوريا، ومن أهم مسلسلاته "حارة القصر، صح النوم، باب الحارة، ملح وسكر، ليالي الصالحية، الخوالي، أهل الراية، صايعين ضايعين، الغربال"، ومن أفلامه "غوار جيمس بوند، امرأة تسكن وحدها، صيد الرجال".

 

المصدر: الفن

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ادم

حقيقة إعتزال الفنان آدم

czo5OToiaHR0cHM6Ly90aGVuZXdraGFsaWoubmV3cy9zdG9yYWdlL2FwcC91cGxvYWRzL3B1YmxpYy82MTIvM2Q5LzlhYS90aHVtYl8zMTgwMzJfNzAwXzQwMF8wXzBfZXhhY3QuanBnIjs=

راغب علامة يحصل على جنسية دولة خليجية

سيرة-الممثل-توم-كروز-Tom-Cruise4

توم كروز يقتحم منزل عائلة بريطانية بمروحيته - صور

9024314_1589390645

هدى حمدان تصدم الجميع بسيارتها الفارهة - فيديو

aug22-119

أحمد سعد بأول تعليق بعد عقد قرانه - شاهد

9999107781

حقيقة الخلاف بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أخبار متعلقة
image (1)

تطورات الحالة الصحية للفنان ​مجدي صبحي

33-66

بعد أزمة قلبية.. الفنان المصري صلاح عبدالله يوجه رسالة لجمهوره

2021_8_4_16_48_36_51

ياسمين عبد العزيز تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية

ب

نقل إيمان البحر درويش إلى العناية المركزة

ياسمين

حقيقة خضوع ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية جديدة