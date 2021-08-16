الإثنين 16-08-2021
الوكيل الاخباري

الملك يبحث أزمات المنطقة مع وزير خارجية قطر

شاهد.. حريق في فندق ٥ نجوم بعمان

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الخصاونة: مستعدون لتزويد قطر بأي احتياجات لإنجاح كأس العالم

الحكومة السورية تحظر استيراد 20 سلعة

قرارات صارمة أمام الحكومة بعد نتائج التوجيهي

الملك يتابع تمرينا أمنيا نفذته مديرية الأمن العام- صور

صناعة الزرقاء: تخفيض التعرفة الكهربائية يحفز النمو الاقتصادي

وزير الخارجية: نساهم مع قطر لمساعدة الفلسطينيين

مطرب مشهور يبكي على الهواء بسبب موقف لفنان مصري

عاجل

شاهد.. حريق في فندق ٥ نجوم بعمان

الإثنين، 16-08-2021 03:03 م

تطورات الحالة الصحية للفنان ​مجدي صبحي

image (1)


الوكيل الإخباري - كشف الممثل المصري مجدي صبحي عن حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية منذ أربعة أيام، ونقله إلى المستشفى، حيث أجرى الفحوصات والتحاليل الضرورية، وذلك بسبب ارتفاع نسبة السكر في جسمه، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة.

اضافة اعلان


وقال صبحي إنه خرج من المستشفى يوم أمس، وهو موجود الآن في منزله، ويواصل تلقي العلاج، وحالته الصحية تحسنت كثيراً، بعد أن عانى من ارتفاع شديد في نسبة السكر.


وأوضح صبحي، في حديثه إلى جريدة "الوطن" المصرية، أن نسبة السكر في الدم عادت إلى معدلها الطبيعي، وأشار إلى أن الطبيب الذي يعالجه، طلب منه أن يلتزم بالراحة في منزله لمدة ثلاثة أيام متواصلة، مع قياس نسبة السكر باستمرار.

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1629099792-1095974273

شريهان تتضامن مع لبنان - صورة

135-100936-amr-diab-celebrates-children-love_700x400

أول رد فعل من عمرو دياب بعد إطلاق قنابل الغاز في حفله - فيديو

مطرب

مطرب مشهور يبكي على الهواء بسبب موقف لفنان مصري

1596894401685574200

أول ظهور لـ صلاح عبد الله بعد أزمته الصحية - صور

a946acfb5021aae5162b8981f55d80a9dea0dec7-160321223738

أول ظهور لطفلة مشاري البلام بعد وفاته‎‎ - فيديو

ff649003-77cb-4d49-a395-81c2e797f728

تطورات الحالة الصحية للفنانة بشرى

أخبار متعلقة
33-66

بعد أزمة قلبية.. الفنان المصري صلاح عبدالله يوجه رسالة لجمهوره

2021_8_4_16_48_36_51

ياسمين عبد العزيز تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية

ب

نقل إيمان البحر درويش إلى العناية المركزة

salah-abdallah

صلاح عبد الله يكشف تفاصيل حالته الصحية - فيديو

ياسمين

حقيقة خضوع ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية جديدة

ياسمين٣

نقابة الأطباء المصرية تكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز