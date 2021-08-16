تطورات الحالة الصحية للفنان ​مجدي صبحي

الوكيل الإخباري - كشف الممثل المصري مجدي صبحي عن حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية منذ أربعة أيام، ونقله إلى المستشفى، حيث أجرى الفحوصات والتحاليل الضرورية، وذلك بسبب ارتفاع نسبة السكر في جسمه، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة.

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وقال صبحي إنه خرج من المستشفى يوم أمس، وهو موجود الآن في منزله، ويواصل تلقي العلاج، وحالته الصحية تحسنت كثيراً، بعد أن عانى من ارتفاع شديد في نسبة السكر.



وأوضح صبحي، في حديثه إلى جريدة "الوطن" المصرية، أن نسبة السكر في الدم عادت إلى معدلها الطبيعي، وأشار إلى أن الطبيب الذي يعالجه، طلب منه أن يلتزم بالراحة في منزله لمدة ثلاثة أيام متواصلة، مع قياس نسبة السكر باستمرار.

المصدر - الفن