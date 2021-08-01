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الأحد، 01-08-2021 03:58 م

حقيقة خضوع ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية جديدة

ياسمين


الوكيل الإخباري - كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، اليوم الأحد، عن آخر تطورات حالتها الصحية، بعد مرور 15 يوما على مكوثها داخل المستشفى للعلاج من وعكة صحية ألمت بها.

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ونفى المصدر لـموقع "مصراوي" أنباء تم تداولها مؤخرا بشأن خضوع ياسمين عبد العزيز لجراحة جديدة.


وتابع مؤكدا أن حالتها الصحية تحسن بصورة كبيرة، وتجاوزت مرحلة الخطر.


وكانت الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، قالت عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية، إن ياسمين عبد العزيز تتعافى من مرضها ببطء"، وأضافت: "ياسمين تعافيها من مرضها ليس سهلا، وستأخذ وقتا أكبر لتتعافى بشكل كامل"، موضحة تواجد ياسمين في غرفة عادية في المستشفى، بعد خروجها من العناية المركزة.


وأشارت لميس إلى سر يعرفه أحمد العوضي زوجها، وهو المعني الوحيد بكشفه قائلة: "عندنا معلومات عن الحالة الصحية لياسمين، ولكن لا أستطيع الإفصاح عنها حيث إن زوج ياسمين، الممثل المصري أحمد العوضي، هو من سيكشف هذه التفاصيل"، واختتمت الحديدي حديثها عن ياسمين قائلة: "كلنا ندعو لياسمين بأن تقوم بالسلامة لأنها محبوبة من الجماهير وزملائها وكل الناس".

وصرح مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبد العزيز أن حالتها الصحية شبه مستقرة، ومن المقرر أن تغادر للمستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة، بحيث تعود لمنزلها لاستكمال علاجها تحت إشراف طبي، مضيفا أن زوجها الفنان أحمد العوضي، يلازمها دوما في المستشفى.


ونفى المصدر ما تردد من أنباء بشأن خضوع ياسمين لجراحة جديدة خارج مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وأوضح المصدر أنها واعية تماما لما يحدث حولها، ولكن ما زال الأطباء يمنعون الزيارات عنها، ومن المقرر أن يستمر منع الزيارة حتى عند عودتها لمنزلها.


يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تعاني من أزمة صحية منذ نحو 15 يوما، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي.


وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيها بشأن ياسمين عبد العزيز، وقال شقيقها الفنان وائل عبد العزيز في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "نشكر سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة والإشراف على أطباء إجراء العملية آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا".


كما أكد وائل عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، يوم السبت الماضي، أن ياسمين عبد العزيز حالتها مستقرة إلى حد ما بفضل رعاية الأطباء ودعاء الجمهور، لكنها ما زالت تشعر بالتعب. وأضاف أنها ستخرج من المستشفى خلال أسبوع أو 10 أيام.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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