السبت 09-10-2021
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السبت، 09-10-2021 12:07 م

هكذا استقبل تامر حسني في الأردن - صور

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الوكيل الإخباري - وثّق الفنان المصري تامر حسني لحظة وصوله الى مطار الأردن، اذ نشر عدة صور له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها عدد كبير من جمهور تامر وهم يتهاتفون عليه لإلتقاط الصور التذكارية معه.

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وقد علّق تامر على الصورة بالقول: "من اول اليوم للحظة الوصول لمطار الأردن الحبيبة وصولاً بالفندق ،كل الشكر لحسن الإستضافة من الشعب الاردني الحبيب فعلاً اهل كرم، حفلتنا غداً الجمعة ان شاء الله ببشارات جولف كلوب عمّان".

 



 

 

المصدر - الفن 

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