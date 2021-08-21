السبت 21-08-2021
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السبت، 21-08-2021 03:01 م

هنا الزاهد ترد بعنف على متابعة سخرت من نبرة صوتها - صورة

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الوكيل الإخباري - وجهت الممثلة المصرية هنا الزاهد رسالة إلى متابعة وجهت لها إنتقاد عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي ووصفت الشخص المتنمر بالمريض، وكتبت: الشخص المتنمر هو بهلوان أو مريض نفسي، يتهكم على الآخرين بالإساءة اللفظية أو البدنية ليُظهر نفسه للآخرين لإحساسه بالنقص وعدم الاتزان.

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وكانت المتابعة قد علقت على أحد مناشير هنا وكتبت: "صوت هنا الزاهد بيعصبني". فردت عليها هنا بغضب شديد معتبرة ما قالته المتابعة من قبيل التنمر اللفظي وإساءة في حق الآخرين.

 

وتابعت هنا: آسفة إن صوتي بيعصب حضرتك، بس كنتي لازم تتعلمي وتعرفي وأنت صغيرة يعني إيه التنمر اللفظي، ده بيكون إهانة وإساءة في حق الغير، إحنا ليه عايشين لازم نهين ونضايق بعض وعادي، لا والممثل لازم يسكت عان هو معروف، لا إحنا بشر وكفاية تنمر وإهانة، لا للتنمر فحذفت المتابعة التعليق.

 




 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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