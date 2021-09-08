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الأربعاء، 08-09-2021 01:37 م

هيا الشعيبي تشعل أزمتها مع إلهام الفضالة مجدداً بمقطع فيديو

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الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي فيديو تتحدث فيه عن المراهقة، مشيرة إلى أن هناك العديد من السيدات تنشأ لديهن الرغبة في العودة مرة أخرى إلى سن العشرينيات بعد وصولهن إلى سن الأربعين، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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التصريح الذي أدلت به الشعيبي أثار حالة من الجدل بين متابعيها حيث إتهامها العديد بأنها تقصد الممثلة إلهام الفضالة والتي تبلغ 47 عاماً، والتي دخلت مؤخراً سجالات حادة مع الشعيبي.


وعلقت الشعيبي قائلة :"مراهقة الأربعين يعني الواحدة تحب ترجع للعشرين مو الثلاثين لكن العشرين بعض الحريم ما يدرون أن مرحلة الأربعين هي نضوج المرأة الكامل في جمالها وجسمها وفي طريقتها وما يصير نعيش زمنا وزمن غيرنا".


وفي رصد للتعليقات، جاء فيها :"خلاص يا هيا خلصنا عاد، احلا شي انو الهام عايشه حياتها ولا درت عنك ترى انشغلي بنفسك وبشغلك"، "تطلع تقول انا قلبي طيب واللي بقلبي على لساني وما اقط نغزات على احد".

 

المصدر - الفن 

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