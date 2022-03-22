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الثلاثاء، 22-03-2022 11:18 ص

هيا مرعشلي تستفقد والدتها الراحلة في عيد الأم

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الوكيل الإخباري - أعربت الممثلة السورية هيا مرعشلي عن اشتياقها لوالدتها الراحلة الممثلة رندة مرعشلي حيث شاركت صورتها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرة إلى أنها تفتقدها في هذه المناسبة.

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وحرصت مرعشلي أن تهنأ جدتها ناهد الحلبي في هذه المناسبة حيث نشرت صورة لها من الطفولة عبر صفحتها وأرفقتها بتعليق: "مصدر الحب الأكبر بحياتي هو أنتِ، ماما ناهد شكراً على كل نقطة حب عم تعيش معي وجواتي بسببك، جَدتي التي اتقنت دور أمي بكل شغف وشجاعة"، لترد عليها الحلبي بالقول: "ياروح الروح انت يخليلي ياك وتضلي منورة حياتي".

 

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