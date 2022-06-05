وائل رمضان وسلاف فواخرجي بعمل فني جديد -صورة

الوكيل الإخباري-دارت كاميرا الفنان والمخرج السوري وائل رمضان اليوم الأحد لتصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان "كازي روز".



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العمل من تأليف رنا العضم وعلاء المهنا وحوار نعيم الحمصي، والتعاون الفني لسلاف فواخرجي وشادي علي و تدور أحداث الفيلم داخل إحدى المطاعم الذي يجمع أشخاص عدة من فئات وطبقات متعددة ومختلفة، وفي إحدى السهرات يتعرضون لظرف داخل المطعم يجعلهم يعيشون لحظات من الخوف والتناحر أحياناً والتقارب أحياناً أخرى، حيث تتكشف الأقنعة وتسقط، ولاسيما عندما تقترب اللحظات الأخيرة من حياة هؤلاء الأشخاص.

العمل يضم نخبة من نجوم الدراما السورية منهم ميرنا شلفون، يزن خليل، جيني إسبر، بشار اسماعيل، جمال العلي، أندريه سكاف، طارق مرعشلي، رنا العضم، وائل زيدان، هدى شعراوي، وفاء موصللي، مصطفى المصطفى، مريم علي، سليمان رزق وغيرهم.



الجدير ذكره أن هذه ليست التجربة الإخراجية الأولى للفنان وائل رمضان حيث سبق وأخرج العديد من الأعمال منها "اسأل روحك"، "ناس من ورق" وغيرها.





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