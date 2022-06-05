الأحد 05-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

339 مليون دينار قيمة صادرات غرفة تجارة عمان خلال 5 أشهر

الدفاع المدني يتعامل مع حريق بالقرب من دوار الكمالية - صور

فرنسا: مقتل امرأة وإصابة 15 آخرين جراء عواصف رعدية وثلجية

هيئة النقل: مظلات لمواقف التحميل والتنزيل في العاصمة

الامن يكشف سبب ازمة السير على الدوار الخامس - صورة

الصحة: حالتا وفاة وارتفاع إصابات فيروس كورونا 24% خلال أسبوع

نفوق عشرات الأبقار بمزرعة في المفرق.. وترجيح تسممها - فيديو

رئيس هيئة الأركان المشتركة يعود مصابي واجب مالي

العثور على جثة خمسينية في قناة الشريعة.. والأمن يحقق

تنويه من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

الأحد، 05-06-2022 02:44 م

وائل رمضان وسلاف فواخرجي بعمل فني جديد -صورة

271436514_624459875542796_7483309593494255563_n-730x438


الوكيل الإخباري-دارت كاميرا الفنان والمخرج السوري وائل رمضان اليوم الأحد لتصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان "كازي روز".

اضافة اعلان

 

العمل من تأليف رنا العضم وعلاء المهنا وحوار نعيم الحمصي، والتعاون الفني لسلاف فواخرجي وشادي علي و تدور أحداث الفيلم داخل إحدى المطاعم الذي يجمع أشخاص عدة من فئات وطبقات متعددة ومختلفة، وفي إحدى السهرات يتعرضون لظرف داخل المطعم يجعلهم يعيشون لحظات من الخوف والتناحر أحياناً والتقارب أحياناً أخرى، حيث تتكشف الأقنعة وتسقط، ولاسيما عندما تقترب اللحظات الأخيرة من حياة هؤلاء الأشخاص.

 

العمل يضم نخبة من نجوم الدراما السورية منهم ميرنا شلفون، يزن خليل، جيني إسبر، بشار اسماعيل، جمال العلي، أندريه سكاف، طارق مرعشلي، رنا العضم، وائل زيدان، هدى شعراوي، وفاء موصللي، مصطفى المصطفى، مريم علي، سليمان رزق وغيرهم.


الجدير ذكره أن هذه ليست التجربة الإخراجية الأولى للفنان وائل رمضان حيث سبق وأخرج العديد من الأعمال منها "اسأل روحك"، "ناس من ورق" وغيرها.

 


الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_8_16_0_45_49_110

ماجدة الرومي تطل من الاستديو.. وتشوق المتابعين لجديدها

1628167094554394300

أغنية جديدة بعنوان " سينجل" للفنان محمد حماقي

105425

اليسا تعلن بدء تسجيل البومها الجديد

15995640794123018

بعد انفصالها .. شاكيرا توضح سبب وجودها في سيارة إسعاف

WhatsApp Image 2022-06-05 at 1.19.46 PM

مرض " كرون " يصيب ابن الفنان تيم حسن وحالته الصحية مستقرة

TYLsZajG5U

فنان بارز يعلن اعتزاله احدى مواقع التواصل الاجتماعي