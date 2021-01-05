وفاة الاعلامي اللبناني علي مسمار بعد صراع مع مرض السرطان

الوكيل الاخباري - توفي يوم امس الاثنين الإعلامي اللبناني علي مسمار بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

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ونعت "قناة المنار"، التابعة لـ"حزب الله" الإعلامي الذي عمل فيها على مدى سنوات طويلة، وقالت إن "المسمار" صاحب مسيرة مهنية مليئة بالعطاءات وكانت له بصماته المتميزة في العديد من المحطات التي واجهتها القناة خصوصا خلال عدوان تموز 2006 وقد رافق المجاهدين بصوته وإطلالته على مدى أكثر من عقدين من الزمن، وقدم نموذجا إعلاميا مقاوما اعتز به كل من شاهده وعرفه".

روسيا اليوم

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