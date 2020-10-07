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الأربعاء، 07-10-2020 10:13 ص

وفاة الفنان الامريكي جوني ناش عن عمر يناهز الـ 80 عاماً

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الوكيل الإخباري _ نعى نجل الفنان الأميركي جوني ناش والده الذي وافته المنية امس الثلاثاء عن عمر يناهر الـ 80 عاما .

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حيث انه قال :"لقد كان أبا رائعا ورجل عائلة. لقد أحب الناس والعالم. سوف يفتقده مجتمعه. كانت العائلة هي كل شيء بالنسبة له".

 

يذكر ان الراحل كان قد إشتهر بأغنية "I Can See Clearly Now" .

 

المصدر : الفن 

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