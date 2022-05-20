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الجمعة، 20-05-2022 03:38 م

وفاة الفنان الجزائري القدير أحمد بن عيسى

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الوكيل الإخباري - توفي الفنان الجزائري، أحمد بن عيسى، في مدينة أورلانس الفرنسية، اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض.

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وقالت صحيفة النهار، صباح اليوم الجمعة، أن الممثل والمخرج الجزائري أحمد بن عيسى، وهو من مواليد العام 1944، كان يعاني من المرض في الفترة الأخيرة، وذلك بحسب مقربين من الفنان نفسه.


وبعثت وزيرة الثقافة الجزائرية صورية مولوجي برسالة تعزية إلى عائلة الممثل الراحل أحمد بن عيسى.


وحسبما نشرته وزارة الثقافة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تلقت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي بكثير من الحزن والأسى. نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الممثل والمخرج المسرحي أحمد بن عيسى عن عمر ناهز 78 سنة. إثر وعكة صحية".


ولد ابن عيسى في مارس 1944، وهو مخرج وممثل ممثل مسرحي جزائري معروف، أخرج عدة أعمال مسرحية مختلفة ومتنوعة، كما أن أحمد بن عيسى شارك في أعمال تلفزيونية وسينمائية عديدة، حيث ترك في رصيده الفني ما يزيد عن 120 فيلما وعشرات المسرحيات.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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