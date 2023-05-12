وفاة الفنان عبدالكريم عبدالقادر

الوكيل الإخباري - رحل عن عالمنا، مساء اليوم الجمعة، الفنان الكويتي القدير عبدالكريم عبدالقادر بعد رحلة من العطاء امتدت لـ ٦٠ عاماً اثرى خلالها الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الغنائية التي ستظل راسخة في وجدان الجمهور الخليجي والعربي.



ولد الصوت الجريح في 13 يونيو 1941، وبدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الداخلية الكويتية قبل أن يتفرغ لقسم الموسيقى بوزارة الإعلام في الكويت، وكان له صوت شجاع وعدد من الملحنين تبناه، المناسبات الوطنية والرسمية منذ البداية.



يعتبر عبد الكريم عبد القادر من أهم فناني الكويت والخليج العربي في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

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الوطن