وفاة المذيعة المصرية شيرين دويك بشكل مفاجئ

الوكيل الإخباري - توفيت مساء أمس المذيعة المصريّة شيرين دويك بشكلٍ مفاجئ، بعد وعكةٍ صحيّةٍ سريعة. وقد شاركت الإعلاميّة ميرفت المليجي نبأ وفاة دويك على مواقع التّواصل الإجتماعيّ، مشيرةً إلى أنَّها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد ألم في المعدة، أوجبها الموت بعد ساعات معدودة.

اضافة اعلان

دويك خريجة كليّة الآداب قسم الّلغة الإنجليزيّة، قبل أن تلتحق بالتلفزيون المصريّ، لِتعمل في القناة الأولى والفضائيّة المصريّة، وتقدِّم عددًا من البرامج منها : " نص ساعة صحافة "، " ألبوم الذكريات " وبرنامج " جناب السفير ".

المصدر - الفن