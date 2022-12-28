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الأربعاء، 28-12-2022 05:20 م

وفاة المغنية ليندا دي سوزا عن 74 عاماً

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الوكيل الإخباري-توفيت المغنية الشعبية البرتغالية الأصل ليندا دي سوزا الأربعاء، في مستشفى جيزور بالنورماندي (شمال غرب فرنسا) الذي أُدخِلَت إليه بسبب فشل تنفسي وإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما قال وكيلها لوكالة فرانس برس.

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وكتب فابيان لوكوفر "يؤلمني مع نجل ليندا دي سوزا جواو لانكا أن نُعلمكم بوفاتها هذا الصباح".

وكانت دي سوزا تتمتع بشعبية كبيرة في فرنسا في ثمانينيات القرن العشرين، وتأثر الجمهور بقصة عبورها سراً الحدود الفرنسية حاملة أمتعتها في "حقيبة من الكرتون"، وبيعت ملايين النسخ من أسطواناتها وخصوصاً في فرنسا.

 

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