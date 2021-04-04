وفاة الملحن والشاعر المصري شاكر الموجي

الوكيل الاخباري - توفي صباح اليوم الأحد، الملحن والشاعر المصري شاكر الموجي، بعد صراع مع المرض.

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وقدم الراحل عددا كبيرا من الأغاني، سواء على مستوى الكلمات أو الألحان، لعدد من نجوم الفن المصري والعربي، أبرزهم جورج وسوف من خلال مجموعة كبيرة من الأغنيات التي حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي، وأعطى النجمة السورية ميادة الحناوي الكثير من الأغاني وكذلك للنجوم مثل راغب علامة، وكارول سماحة، ووائل كفوري، ووليد توفيق، وآخرين.

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