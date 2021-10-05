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الثلاثاء، 05-10-2021 07:53 ص

وفاة الممثلة الهندية مانيشا ياداف أبرز بطلات مسلسل 'جودا أكبر '

هند


الوكيل الإخباري - توفيت النجمة الهندية مانيشا ياداف، أول أمس الأحد، عن عمر يناهز 29 عاما بعد إصابتها بنزيف في المخ.

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واشتهرت مانيشا ياداف بدور "سليمة بيغوم" إحدى زوجات "أكبر" في المسلسل الهندي التاريخي الشهير "جودا أكبر".


وأكدت زميلتها الممثلة باريدهي شارما خبر وفاتها، وكشفت تفاصيل مؤثرة عنها للجمهور خلال حديثها مع "Times of India".


وقالت شارما:"هذا الخبر مفجع للغاية"، وأكدت أنها عرفت الخبر الصادم من رسائل زملائها على الهاتف، وتابعت:"لم أكن على اتصال دائم بها بعد توقف عرض مسلسل "جودا أكبر"، لكن لدينا مجموعة "واتساب" تسمى Mughals، تجمع كل الممثلات المشاركات في العرض، هذه هي الطريقة التي كنا على اتصال بها، وإذا كان هناك أي شيء مهم يجب مشاركته حول حياة أي منا، فنحن نفعل ذلك في المجموعة، ومن خلال هذه المجموعة علمت بالخبر الذي صدمني".


وأضافت شارما:" كانت طاقتها عالية دائما وكانت شخصا مرحا، لقد قضينا وقتا رائعا في التصوير معا من أجل العرض، أتذكر أنها كانت دائما مليئة بالحياة، سماع خبر وفاتها أمر محزن حقا بالنسبة لي وما يزعجني أكثر هو أن لديها طفلا يبلغ من العمر عاما واحدا".


ورحلت مانيشا ياداف بعد أيام قليلة من احتفالها بأول عيد ميلاد لابنها الرضيع، والذي كانت تشارك الجمهور أبرز لحظاته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.


ونشرت عدة صور معه معلقة: "عيد ميلاد سعيد طفلي الغالي، فتى قوس قزح الصغير، لقد كنت مثل هذا الضوء في حياتي خلال موسم من سنة صعبة، أنا محظوظة جدا وممتنة لكوني والدتك، أنا أحبك كثيرا".

 

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