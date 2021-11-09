وفاة الموسيقار السعودي غازي علي بعد معاناة مع المرض

الوكيل الإخباري-فارق الموسيقار السعودي غازي علي الحياة عن عمر ناهز 80 عام، وذلك بعد معاناته مع المرض.

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وقد نعاه عدد كبير من الأشخاص، من بينهم الفنان السعودي عبادي الجوهر الذي نشر صورة له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بالقول: "رحم الله الموسيقار غازي علي إنا لله وإنا إليه راجعون".



الجدير ذكره ان غازي علي قام بتلحين العديد من الأغاني، ابرزها "روابي قبا وربوع المدينة وشاربة من زمزم والموعد المنسي، وعلى البحرين وسليمى ولو شفتها، وسلمى يا ست الحلوين وماشي على هوينه ويوم نويتوا على السفر..".











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