الثلاثاء 09-11-2021
الوكيل الاخباري

الصحة : الاوبئة ستناقش الأربعاء موضوع اعطاء الجرعة الثالثة للجميع

الامن العام : مشاجرة في الكرك

مذكرة تفاهم بين استثمار أموال الضمان ومؤسسة الإسكان

البنتاغون : لا نتهم أي جهة في محاولة اغتيال الكاظمي

الشبول : المخدرات ليست سبب جريمة إربد

تربية المزار الشمالي تحتفل بذكرى المولد النبوي

الأوبئة : مؤشر مقلق للوضع الوبائي وأرقام مرتفعة لكورونا في المدارس

ولي العهد يزور المتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة

وزارة البيئة : الطفيلة الأنقى هواء بين محافظات المملكة

اليرموك تبحث تعزيز التعاون مع المكتب الثقافي الكويتي

الثلاثاء، 09-11-2021 08:39 م

وفاة الموسيقار السعودي غازي علي بعد معاناة مع المرض

3281327_1574848115


الوكيل الإخباري-فارق الموسيقار السعودي غازي علي الحياة عن عمر ناهز 80 عام، وذلك بعد معاناته مع المرض.

اضافة اعلان


وقد نعاه عدد كبير من الأشخاص، من بينهم الفنان السعودي عبادي الجوهر الذي نشر صورة له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بالقول: "رحم الله الموسيقار غازي علي إنا لله وإنا إليه راجعون".


الجدير ذكره ان غازي علي قام بتلحين العديد من الأغاني، ابرزها "روابي قبا وربوع المدينة وشاربة من زمزم والموعد المنسي، وعلى البحرين وسليمى ولو شفتها، وسلمى يا ست الحلوين وماشي على هوينه ويوم نويتوا على السفر..".



الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3281327_1574848115

حقيقة اجراء عملية في القلب للفنان كاظم الساهر

9054872_1636468333

بدء العد التنازلي لعرض تماسيح النيل

604f18cc933f1656914995

ياسمين صبري في أحدث ظهور لها - صورة

15874101045189066

أحمد فهمي يتعرض لموقف طريف أثناء إحتفاله بعيد ميلاده - فيديو

5a3c06d543ee13c3c87c098eeb26da27

شاهد...النجوم يرثونأحمد خليل بكلمات مؤثرة

2-24

أحدث ظهور لإبنة عابد فهد وزينة يازجي

أخبار متعلقة
skynews-gunther-james-michael-tyler_5423030

تفاصيل وفاة نجم مسلسل فريندز بعد صراع مع المرض - صورة

خالد-الصاوي

مرض خالد الصاوي يقلق الجمهور لجلوسه على كرسي متحرك - صورة