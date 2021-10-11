مرض خالد الصاوي يقلق الجمهور لجلوسه على كرسي متحرك - صورة

الوكيل الإخباري - بعد أن كان قد نشر صورة له على كرسي متحرك وعلق عليها قائلاً :"ساعتين عالكرسي ده، بعلموك إحترام القوة والضعف، وإحترام الكرامة اللي في الضعف"، عاد الممثل المصري خالد الصاوي وكشف عن تفاصيل المرض الذي يعاني منه، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وأضاف :"باختصار عندي التهاب في عصب رجلي اليمين مزعج بس مش خطر، خلال 3 ايام يعود الشقي بقي بأمر الله .

وختم الصاوي حديثه قائلاً :"اهم شيء ان اللي بيننا كل مرة يثبت اصالته، احبكم اكثر مما تتسع العبارة".







المصدر - الفن