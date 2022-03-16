وفاة فنانة خليجية بأزمة قلبية في السعودية - صورة

الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الأنباء العمانية، وفاة الفنانة شمعة محمد عن عمر ناهز 64 عاماً، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، نتيجة إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، في المملكة العربية السعودية حيث كانت متواجدة لتصوير أحد الأعمال الفنية.



وُلدت الممثلة الراحلة في الكويت، ودرست بين الكويت والبحرين. كانت بدايتها الفنية في عام 1975، بينما انطلاقتها الفعلية في عام 2000. شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، ثم ارتدت الحجاب عام 2006، وهي متزوجة من محمد سبيل ولها منه من الأبناء: سوسن، سيما، قيس، وقيصر.

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ومن أبرز أعمال شمعة محمد: "العاصوف"، "غربة مشاعر"، "عذاري"، "درايش"، و"طاش ما طاش".





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