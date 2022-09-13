وفاة مخرج عالمي عن عمر يناهز 91 عاماً -صورة

الوكيل الإخباري-توفي المخرج السينمائي الفرنسي السويسري جان لوك غودار عن عمر ناهز 91 عاما، حسبما نقلت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.

اضافة اعلان



ويعد غودار عراب الموجة السينمائية الجديدة في فرنسا وقد أحدث إقحامه موضوعات محظورة واستخدامه قوالب روائية جديدة ثورة في صناعة الأفلام، كما ظل يلهم مخرجين "متمردين" بعد عقود من ذروة نشاطه خلال الستينيات.



جان لوك جودار مخرج ومؤلف ومونتير فرنسي، ولد في 3 ديسمبر 1930 في باريس، فرنسا. التحق بالمدرسة في نيونز بسويسرا.



وفي عام 1949 درس جان لوك جودار في جامعة السوربون للتحضير لشهادة في علم الأعراق البشرية.







الفن