الموت يفجع الوسط الفني المصري بوفاة فنان كبير

الوكيل الإخباري-رحل المخرج المصري الكبير، علي عبد الخالق يوم الجمعة عن 78 عاما بعد معاناة مع المرض.

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وأعلن عن خبر الوفاة ابن شقيقه أحمد عبد الخالق على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "توفي عمي الحبيب الغالي الأستاذ علي عبد الخالق، توفاه الله وهو يصارع الوحش القاتل السرطان".



تجدر الإشارة أن عبد الخالق كشف في تموز عن إصابته بالسرطان، وطلب من الدولة المصرية الدعم في تحمل نفقات العلاج المكلف.



يذكر أن الراحل في رصيده الفني مجموعة من أهم الأفلام المصرية بينها أفلام مأخوذة عن ملفات المخابرات المصرية، وهي "إعدام ميت" في 1985 و"بئر الخيانة" في 1987 و"الكافير" في 1999 وفقا لموقع " الفن " .



ونعاه عدد من النجوم في وقت لاحق منهم :

الفنانة غادة عبد الرازق ، حيث كتبت :" الله يرحمه ويحسن اليه".

والممثلة منة فضالي حيث كتبت: "مع السلامه يا استاذ كان ليا الشرف اني اشتغلت معاك في بداياتي البقاء لله المخرج العظيم علي عبد الخالق".









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