يسرا تنعى المخرج علي عبد الخالق

الوكيل الإخباري-نعت الفنانة المصرية يسرا المخرج المصري علي عبد الخالق، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء في وفاة العظيم المخرج علي عبد الخالق، فقدنا قيمة فنية عظيمة.. تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

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وكانت ايضا قد نعت يسرا مؤخرا شقيق الفنانة لطيفة التونسية من خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة.



اذ انها كتبت : "خالص عزائي لصديقتي الفنانة لطيفة في وفاة شقيقها تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان".





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