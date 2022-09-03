السبت 03-09-2022
الوكيل الاخباري

اتفاقية لشراء كابسة لبلدية عجلون

أغرب من الخيال.. راعي أغنام يصبح مليونيرا في لحظة بالسودان

النِّيابة العامة تحظر على 15 شخصًا حضور مباريات الدَّوري وتراقبهم إلكترونيا

بدء أعمال إعادة تأهيل طريق السلط

بلدية الكرك : مشروع سياحي على الشاطئ الجنوبي للبحر الميت

إصابة شابان أردنيان بحادث سير في السعودية والخارجية تتابع - التفاصيل

ديوان الخدمة يوضح حول تعيين معلمة في أكثر من مدرسة

هبوط أسعار الدجاج واللحوم عالمياً - تفاصيل

التعليم العالي يقر الأعداد التي سيتم قبولها ضمن قائمة القبول الموحد

57 وفاة جديدة في فيضانات باكستان منهم 25 طفلًا

السبت، 03-09-2022 04:25 م

يسرا تنعى المخرج علي عبد الخالق

8369315_1649927900


الوكيل الإخباري-نعت الفنانة المصرية يسرا المخرج المصري علي عبد الخالق، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء في وفاة العظيم المخرج علي عبد الخالق، فقدنا قيمة فنية عظيمة.. تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

اضافة اعلان


وكانت ايضا قد نعت يسرا مؤخرا شقيق الفنانة لطيفة التونسية من خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة.


اذ انها كتبت : "خالص عزائي لصديقتي الفنانة لطيفة في وفاة شقيقها تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان".

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
هازال-كايا-600x470

الفنانة التركية هازال كايا تكشف عن جنس جنينها

download

محمد منير يحذف مقطع من أغنية " للي" ومصدر يوضح السبب !

كاريس-بشار

كاريس بشار تشارك لقطات جديدة من مسلسل "ستيلتو"

2020_4_4_0_7_25_869

كارول سماحة : هذا هو الشخص الوحيد الذي من الممكن أن تطيعه المرأة !

f33e526a-d51c-404a-aac7-3228ee98ec02

دموع ولحظات مؤثرة بسبب تامر حسني.. فيديو

kidaalloush

كندة علوش تشارك فيديو من أحدث اعمالها الفنية

أخبار متعلقة
AdobeStock_112096736-634x433

الموت يفجع الوسط الفني المصري بوفاة فنان كبير

-سعيدة-e1640264893407

يسرا تنعى شقيق لطيفة التونسية بهذه الكلمات

0.250988001309766410_parsnaz_ir

أنجلينا جولي مرشحة لدور الملكة المصرية كليوباترا في فيلم قيد التحضير

9237692_1659869567

يسرا تهنئ شيماء سيف بيوم ميلادها- صورة