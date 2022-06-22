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الأربعاء، 22-06-2022 03:32 م

وفاة ملكة جمال البرازيل السابقة بعملية جراحية .. صور

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الوكيل الإخباري-توفيت ملكة جمال البرازيل السابقة جليسي كوريا، ذات الـ27 عاما بعد خضوعها لعملية لإزالة اللوزتين أدخلتها في غيبوبة استمرت شهرين.

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هذا، وتم إرسال الجثة إلى معهد الطب الشرعي للتشريح لمعرفة أسباب الوفاة.
وقال مصدر مقرب من العائلة، لصحيفة "The Mirror"، "لقد خضعت لعملية جراحية لإزالة اللوزتين في أواخر مارس وبعد خمسة أيام في المنزل، أصيبت بنزيف". 


وأضاف: "ذهبت إلى المصحة.. وفي 4 أبريل أصيبت بجلطة قلبية".
وتابع قائلا بكل حزن: "منذ ذلك الحين دخلت في غيبوبة.. بلا نشاط عصبي.. واليوم ماتت".

 

جدير بالذكر أن جليسي توجت بلقب ملكة جمال البرازيل عام 2018.
وكانت ملكة الجمال الراحلة أيضا رائدة أعمال تخصصت في المكياج، كما كسبت أكثر من 50000 متابع على "إنستغرام".

 

 

 

روسيا اليوم

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