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الخميس، 18-02-2021 09:00 م

ياسر العظمة يتحدث عن مسلسل مرايا !

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الوكيل الاخباري - أعرب الفنان السوري ياسر العظمة عن تشجيعه لليوتيوبر الصينية آسيا، التي صرّحت بحبها له وقلدته في مشهد من مسلسله "مرايا"، حيث نجح الفيديو الذي صورته في جمع ملايين المشاهدات.

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وكشفت آسيا، في فيديو عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أنها تلقت رسالة من الفنان السوري الذي قال لها: "سرني حماسك على تعلم اللغة العربية وإصرارك على تعلمها، كما أسعدني أنك من متابعي مرايا، وأنك تجيدين اللغة العربية كتابة ونطقا، وقد أدهشني لفظك السليم، وخفة ظلك وأنت تجسدين مشهدا من المرايا، لك محبتي وشكرا لتواصلك".

 

واليوتيوبر الصينية نجحت في حصد آلاف المتابعين عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وقناتها الخاصة بموقع "يوتيوب" والتي تشارك جمهورها خلالها بالفيديوهات الكوميدية، التي تقلد عددا من المشاهير العرب، بطريقة كوميدية.


وتعلمت اللغة العربية ودرستها منذ سنوات وأكملت دراسة الماجستير حتى اتقنتها، واختارت أن تطبق ما درسته على تقليد الفنانين والمشاهير العرب، لتحقق شهرة واسعة.

 


روسيا اليوم

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