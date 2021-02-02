ياسمين صبري تكشف عمرها الحقيقي من خلال صورة .. شاهد

الوكيل الاخباري - تلقت الفنانة المصرية ياسمين صبري الكثير من رسائل التهنئة لمناسبة احتفالها مؤخراً بيوم ميلادها. وهو ما أظهرته من خلال صور نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

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ولفتت إحدى هذه الصور الأنظار حيث تبين أنها حصلت كهدية على لوحة كتب عليها تاريخ 21 كانون الثاني (يناير) 1988 وهو ما يشير إلى تاريخ ميلادها. وهذا يعني أنها بلغت الـ33 عاماً.



وتوجهت في التعليق إلى متابعيها بالشكر وكتبت: "إلى متابعي الأعزاء، أنا ممتنة جداً".



ويشار إلى أن الممثلة أحدثت ضجة قبل هذا باحتفالها بيوم ميلادها حيث ظهرت في صور نشرتها على حسابها على "إنستغرام" وهي تطفئ الشموع وسط الزينة التي أعدت للمناسبة. كما بدت في صورة وهي تتابع الاحتفال في طائرة زوجها الخاصة.





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