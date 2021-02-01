وفاة فنانة مصرية شابة إثر أزمة قلبية مفاجئة!.. صور

الوكيل الاخباري - نعت الفنانة منى فاروق صديقتها المنتجة الشابة آية رؤوف، بعد أن وافتها المنية إثر إصابتها بأزمة قلبية.

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ونشرت منى فاروق على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة جمعتها بالمنتجة الراحلة وعلقت عليها برسالة مؤثرة قالت فيها: كده هتمشي وتسبيني لوحدي في الحياة دي انتي وعدتيني مش هتسبيني وسبتيني وكنت بقولك أنا هموت قريب وهتزعلي عليا اديني انا اللي زعلت كسرتيني يا آية وجعتي قلبي ورحتي وراحت فرحتي".



وأضافت: "يا حبيبتي عمري محبيت بنت قدك وكنت ونعمة الاخت والام وحافظة سري يا على وجع قلبي مصدومة ومش مستوعبة إني مش هشوفك تاني بحبك وهفضل أحبك لحد ما أجيلك يا أصيلة يا أجدع صاحبة ليا مش هتتعوضي أبداً".

وتابعت: "مع السلامة يا حبيبتي ربنا يرحمك وهتدخلي الجنة عشان ربنا بيحبك وتستاهلي الجنة وروحتي لأختك أنا عارفه إن كان نفسك تروحلها بس مكنتش عاوزاكي تسبيني بس يارب اللقاء القريب، استنيني هجيلك قريب يارب يرحمك يا آية ويجعل مثواكي الجنة، أرجو قراءة الفاتحة والدعاء آية رؤوف في ذمة الله يارب صبرني وصبر أهلها يارب.



وكانت الفنانة ريم مصطفى قد أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة المنتجة الشابة آية رؤوف، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله أحن وأجدع وأطيب قلب في الدنيا بنتي وأختي وصاحبتي وعشرة عمري ورفيقة حياتي آية رؤوف عبد الخالق برجاء الدعاء لها".





لها

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