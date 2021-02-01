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الإثنين، 01-02-2021 11:20 ص

الموت يفجع الفنانة اللبنانية مايا نصري.. صور

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الوكيل الاخباري - فجع الموت يوم امس الأحد، الفنانة مايا نصري، بعدما أعلنت وفاة جدتها من خلال حسابها الرسمي على "فيسبوك"، حيث نعت النجمة اللبنانية جدتها بكلمات مؤثرة.

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ونشرت الفنانة اللبنانية صورة مع جدتها وكتبت قائلة: "حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم راح اشتقلك تيتا..".

 

يذكر أن آخر مشاركات مايا نصري في السينما كانت من خلال فيلم ريما وتقاسمت بطولته مع الفنان محمد ثروت، والطفلة ريم عبدالقادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.


وكانت مايا نصري قد غابت عن السينما فترة كبيرة بعدما قدمت فيلم "كود 36" مع الفنان مصطفى شعبان والذي عرض منذ عدة سنوات لتعود منذ عامين لتقديم فيلم "قسطي بيوجعني" مع الفنان هاني رمزي، إلا أنها اختفت عن الساحة مرة أخرى حتى عادت لتقدم فيلم "ريما" والذي عرض في دور العرض منذ شهرين تقريباً.



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