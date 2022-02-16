شاهد- منة فضالي تحتفل بميلاد والدتها

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة منة فضالي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو، احتفلت من خلاله بعيد ميلاد والدتها، وعبّرت عن حبّها الشديد لها.



وضم الفيديو مجموعة صور ظهرت فيها فضالي مع والدتها، على أنغام أغنية "انزل يا جميل في الساحة" للفنان وليد توفيق، وعلّقت عليه قائلة: "أمي الحياة كلها كل سنة وإنتي الدنيا كلها كل سنة وإنتي منوّرة حياتي كل سنة وإنتي جنبي ومعايا وفي ضهري كل سنة وإنتي الحب الحقيقي".

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وأضافت: "عقبال سنين كتير يا أمي وإنتي بصحة وسعادة والابتسامة ما تفارقك أبداً ويشفيكي يا رب والله يديم عليكي روحك الطيبة، ماما بحبك عقبال 100 سنة يا قلبي".





لها

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