زينة تكشف الأمور الأربعة التي تتمنّى توديعها في 2022 - فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من أحد لقاءاتها التلفزيونية ظهر خلاله المذيع وهو يسألها عن الأمور الأربعة التي كرهتها في العام الماضي 2021، وتقول لها "يلا باي" في 2022.

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وردّت زينة على سؤال المذيع بقولها: "أقول يلا باي للضعف، يلا باي للدموع، يلا باي للكسل، ويلا باي شوية للحب"، وعلّقت على الفيديو بقولها: "أنا آسفة يا 2021".





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