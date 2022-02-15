شاهد..قصي خولي يكشف عن ملامح ابنه للمرة الاولى

الوكيل الإخباري - فاجأ النجم السوري قصي خولي متابعيه على تطبيق "إنستغرام" بمقطعَي فيديو لعائلته الصغيرة أظهر من خلاله ملامح طفله العميد فارس للمرة الأولى مع والدته التونسية مديحة الحمداني.

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وظهر قصي في المقطع الأول وهو يحمل طفله على رأسه ويسير في الطبيعة، بينما يتحدث مع والدة ابنه ويؤكد لها انهما يستمتعان بوقتهما، وتظهر ملامح وجه العميد بوضوح للمرة الاولى على السوشال ميديا.

أما في المقطع الثاني فظهرت مديحة وهي تتحدث وتهتم بطفلها، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، وانقسمت التعليقات بين من رأى أن ملامح الطفل تشبه ملامح والده، ومن اعتبر انه نسخة من والدته.





لبنان 24