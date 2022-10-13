الخميس 13-10-2022
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يوم مفتوح باليرموك لطلبة معهد الخرسانة الأميركي في الجامعات الأردنية
الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين
وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية
وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان
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أخبار الشركات
حمدي ابراهيم دعاس الرابح بـ سابع سيارة MG5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة مع أبشر من المناصير
سامسونج تعرض ثورة SmartThings وتقدم تجارب جديدة للأجهزة في مؤتمرها السنوي للمطورين
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 5.8 مليون مسافر لغاية شهر أيلول 2022
مؤسسة ولي العهد توقع مذكرة تفاهم مع منتدى الإستراتيجيات الأردني
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