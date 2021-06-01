يحيى الفخراني يستعد لمسرحيته الجديدة

الوكيل الإخباري -بدأ الفنان يحيى الفخراني التحضيرات للعرض المسرحي الجديد "ياما في الجراب يا حاوي" التي يتعاون فيها مع المنتج والمخرج مجدي الهواري.

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يعيد يحيى الفخراني تقديم مسرحية "ليلة من ألف ليلة" التي عرضها على خشبة المسرح القومي من قبل، مع تغيير اسمها وفريق العمل المشارك في المشروع، حيث يتولى مجدي الهواري إخراج المسرحية، وينضم إلى أبطال العرض كلا من إياد نصار وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبي ومحمد التاجي.

تدور أحداث مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" التي كتبها بيرم التونسي، حول شحاتة الذي يتسول بصحبة ابنته نجفة من خلال الغناء في الشوارع، وفي نفس التوقيت يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع في حب ابنة الشحات بعد أن تنكر في شخصية ابن الجنايني، وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير، وفي المقابل تتعرف زوجة الوزير الخائنة، على الشحات دون أن تعلم حقيقته وطبيعة وضعه المادي والاجتماعي، حيث تنخدع في ملابسه المهندمة التي كان زوجها الوزير قد أعطاها له من قبل.

المصدر - في الفن









