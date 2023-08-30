يسرا تشكر كل مَن واساها بوفاة حماتها

الوكيل الإخباري- بعد مرور أكثر من عشرين يومًا على وفاة والدة زوجها رجل الأعمال خالد سليم، وجّهت الفنانة يسرا الشكر إلى جميع الذين واسوها في هذا المصاب الأليم.

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ونشرت يسرا منشورًا على حسابها الخاص في "إنستغرام"، قائلة: "شكرًا لكل من واسانا بواجب العزاء، نتقدم بالشكر نيابةً عن زوجي خالد صالح سليم ونيابةً عني ونيابةً عن أفراد العائلة... نشكر كل من قدم لنا واجب العزاء للمرحومة السيدة زينب لطفي، زوجة المرحوم الكابتن صالح سليم، سواء كان ذلك بشكل تلغرافي أو من خلال الحضور في الجنازة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي سواء داخل البلاد أو خارجها".



وكانت يسرا قد نعت حماتها في منشور عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي، السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم، ووالدة كل من خالد صالح سليم والمرحوم هشام صالح سليم". وأضافت: "تغمّدها الله بواسع رحمته وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان... العزاء سيقتصر على مراسم الجنازة فقط".



