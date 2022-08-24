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الأربعاء، 24-08-2022 12:10 م

يسرا تنعى شقيق لطيفة التونسية بهذه الكلمات

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الوكيل الإخباري-نعت الفنانة يسرا، شقيق الفنانة لطيفة، والذي رحل عن عالمنا يوم أمس الثلاثاء ، من خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

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وكتبت : "خالص عزائي لصديقتي الفنانة لطيفة في وفاة شقيقها تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان".


وكانت قد أعلنت الفنانة التونسية لطيفة خبر وفاة شقيقها الأكبر على صفحتها الخاصة وكتبت: "اخويا الكبير حسن الغالى الطيب الحنين السند كنا منتظرينك ولكن القدر كان اسرع الله يرحمك يا حبيب اختك انا لله وانا اليه راجعون يا رب يصبرنا على فراقك".

الفن

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