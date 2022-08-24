يسرا تنعى شقيق لطيفة التونسية بهذه الكلمات

الوكيل الإخباري-نعت الفنانة يسرا، شقيق الفنانة لطيفة، والذي رحل عن عالمنا يوم أمس الثلاثاء ، من خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت : "خالص عزائي لصديقتي الفنانة لطيفة في وفاة شقيقها تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان".
وكانت قد أعلنت الفنانة التونسية لطيفة خبر وفاة شقيقها الأكبر على صفحتها الخاصة وكتبت: "اخويا الكبير حسن الغالى الطيب الحنين السند كنا منتظرينك ولكن القدر كان اسرع الله يرحمك يا حبيب اختك انا لله وانا اليه راجعون يا رب يصبرنا على فراقك".
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