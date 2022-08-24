يسرا تنعى شقيق لطيفة التونسية بهذه الكلمات

الوكيل الإخباري-نعت الفنانة يسرا، شقيق الفنانة لطيفة، والذي رحل عن عالمنا يوم أمس الثلاثاء ، من خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان



وكتبت : "خالص عزائي لصديقتي الفنانة لطيفة في وفاة شقيقها تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان".



وكانت قد أعلنت الفنانة التونسية لطيفة خبر وفاة شقيقها الأكبر على صفحتها الخاصة وكتبت: "اخويا الكبير حسن الغالى الطيب الحنين السند كنا منتظرينك ولكن القدر كان اسرع الله يرحمك يا حبيب اختك انا لله وانا اليه راجعون يا رب يصبرنا على فراقك".





الفن