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الخميس، 29-09-2022 09:41 ص

" HO'OPONOPONO " .. جديد الفنان عمر العبداللات

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الوكيل الإخباري-أطلق  الفنان عمر العبداللات أحدث أغنياته المنفردة التي تحمل إسم ( HO'OPONOPONO ) حيث قام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب في العاصمة المصرية " القاهرة " تحت إدارة المخرجة المصرية هبه غندور،

ويقول مطلع الأغنية :
هوأبونو بونو بونو ... هوأبونو بونو بونو
الدنيا حلوه بالحب ... والحب معاكوا شلونوا
خلينا نفرح ونحب ... ما فيش احلى من الحب
ماحلى الحب وفنونو


وكتب كلمات الأغنية مهدي الشيخ الذي يواصل مشواره الإبداعي في تقديم أعذب الكلمات التي تلامس المشاعر حيث صاغ كلمات الأغنية بصورة متميزة وبشكل جديد ، حيث لا يعتبر التعاون الأول مع الفنان عمر العبداللات ، ولحنها العبداللات نفسه ووزعها موسيقياً الموزع الموسيقي عمر الصباغ .

وهوأوبونو بونو تعني " دعوة إلى التصالح مع الذات والتأمل في الحياة ومحبتها وتصحيح أي علاقة انسانية عن طريق التسامح ونبذ الكراهية والتعصب والحقد ، وتدعوا الإنسان إلى المبادرة في ذلك من خلال التعبير  بأربعة كلمات وهي " آسف ، سامحني ، أحبك ، شكراً ".


ويعد هذا التعاون الأول الذى يجمع بين صوت الأردن الفنان عمر العبداللات والمخرجة المصرية هبه غندور فى عالم الكليبات ، ويضم فريق عمل الكليب الغنائى ( HO'OPONOPONO ) طاقم فني عالي المستوى والقدرات من مصر .

وسيتم عرض العمل المصور في القناة الرسمية التابعة للفنان عمر العبداللات في موقع "اليوتيوب" بالإضافة الى جميع المكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض المحتويات الغنائية ، إلى جانب الإذاعات الأردنية والعربية والخليجية .

رابط الأغنية على موقع يوتيوب :

‏https://youtu.be/TF7fKI6kDwk

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