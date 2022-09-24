صورة-وفاة فنان عربي بعد صراع مع المرض

الوكيل الإخباري-توفي الفنان العراقي كريم عواد، يوم أمس الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما.



وأعلن الفنان مكي عواد، شقيق الفنان كريم عن رحيله عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعلق في منشور له: "كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، انتقل إلى رحمة الله شقيقي الفنان كريم عواد ادعوا له بالرحمة".



بدوره، نعى تجمع فناني العراق عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي وجاء في منشوره: "الفنان كريم عواد في ذمة الله، بمزيد من الأسى والحزن ينعى تجمع ”فنانو العراق“ خبر وفاة الفنان العراقي الكبير كريم عواد بعد صراع طويل مع المرض".







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