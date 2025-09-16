الشاعر رمضان محمد يكشف تفاصيل إصابة النجم تامر حسني في قدمه

الوكيل الإخباري- أثار الفنان تامر حسني قلق جمهوره خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن تعرضه لكسر في قدمه ونقله إلى المستشفى للعلاج في تكتم شديد، دون الكشف عن تفاصيل حالته الصحية حتى الآن.

واكتفى تامر بالرد على تمنيات الفنان أحمد جمال له بالشفاء عبر خاصية "ستوري" على فيسبوك، قائلاً:

«الله يسلمك يا أبو قلب جميل زيك»، ما أكد صحة إصابته رغم تحفظه الإعلامي.



وبحسب تصريحات الشاعر رمضان محمد، فإن تامر تعرض للكسر منذ فترة وكان يتلقى العلاج بصمت، وواصل عمله وحماسه المعتاد دون أن يُشعر أحدًا بظروفه الصحية، حيث كتب:

"فجأة النهاردة بكلمه يقولي أنا في المستشفى علشان فيه كسر في رجلي وبعالجه من فترة، ولا حد يعرف ولا اشتكى".



تامر حسني قرر تأجيل كافة ارتباطاته الفنية مؤقتًا، لحين تماثله للشفاء، ويخضع حاليًا لجلسات علاج طبيعي.