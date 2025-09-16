الثلاثاء 2025-09-16 10:09 ص
 

بعد غياب طويل.. تفاصيل حفل عبد المجيد عبد الله في أبوظبي

تتت
عبد المجيد عبد الله
 
الثلاثاء، 16-09-2025 09:50 ص

الوكيل الإخباري-   يستعد الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله للقاء جمهوره في حفل موسيقي كبير بأبوظبي، مساء الجمعة 11 أكتوبر، على مسرح الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، وذلك ضمن سلسلة حفلات الخريف التي تنظمها الشركة المنتجة.

اضافة اعلان


ويمثل هذا الحفل أول ظهور له في الإمارات منذ سنوات، حيث سيقدم باقة من أبرز أغانيه التي رافقت مسيرته الطويلة، وسط تجهيزات تقنية متطورة من إضاءة وصوت.


ويتزامن الحفل مع أجواء عائلية يعيشها عبد المجيد عبد الله، عقب احتفاله مؤخرًا بزفاف نجله "عبد الله" إلى "مريم" من عائلة بحرينية معروفة. ونشر صورة من الحفل عبر حسابه في "إكس"، معلقًا:
"لحظة من العمر.. في يوم زواج ولدي عبد الله من مريم، بنت إحدى الأسر الكريمة في البحرين."


وقد لاقت المناسبة تفاعلًا واسعًا من جمهوره وزملائه في الوسط الفني الذين شاركوه التهاني، مؤكدين على مكانته الفنية والإنسانية في آنٍ واحد.

 

العين الإخبارية 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي عاجل الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الثلاثاء

ببب

فن ومشاهير الشاعر رمضان محمد يكشف تفاصيل إصابة النجم تامر حسني في قدمه

تتت

فن ومشاهير بعد غياب طويل.. تفاصيل حفل عبد المجيد عبد الله في أبوظبي

غىغى

فن ومشاهير حقيقة انفصال دنيا سمير غانم عن زوجها رامي رضوان

سوق لبيع الخضار والفواكه

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على الواجهة الشمالية

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على الواجهة الشمالية

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا، اليوم الثلاثاء، مدعومةً بتراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع، وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة. وبحسب وكالة

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن إقامة دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار



 
 





الأكثر مشاهدة