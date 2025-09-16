بعد غياب طويل.. تفاصيل حفل عبد المجيد عبد الله في أبوظبي

ويمثل هذا الحفل أول ظهور له في الإمارات منذ سنوات، حيث سيقدم باقة من أبرز أغانيه التي رافقت مسيرته الطويلة، وسط تجهيزات تقنية متطورة من إضاءة وصوت.
ويتزامن الحفل مع أجواء عائلية يعيشها عبد المجيد عبد الله، عقب احتفاله مؤخرًا بزفاف نجله "عبد الله" إلى "مريم" من عائلة بحرينية معروفة. ونشر صورة من الحفل عبر حسابه في "إكس"، معلقًا:
"لحظة من العمر.. في يوم زواج ولدي عبد الله من مريم، بنت إحدى الأسر الكريمة في البحرين."
وقد لاقت المناسبة تفاعلًا واسعًا من جمهوره وزملائه في الوسط الفني الذين شاركوه التهاني، مؤكدين على مكانته الفنية والإنسانية في آنٍ واحد.
