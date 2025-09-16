الثلاثاء 2025-09-16 10:09 ص
 

حقيقة انفصال دنيا سمير غانم عن زوجها رامي رضوان

غىغى
الإعلامي رامي رضوان ودنيا سمير غانم
 
الثلاثاء، 16-09-2025 09:46 ص

الوكيل الإخباري-   شارك الإعلامي رامي رضوان في بودكاست "It’s Not Complicated Show" مع الفنان حسن الرداد، حيث علّق بسخرية على الشائعات التي طالت علاقته بزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، مؤكداً أنها عارية تماماً من الصحة.

اضافة اعلان


وقال رضوان: "السوشال ميديا كده... الناس بتحب تنكش، وفي صفحات عايزة ترند فبيختلقوا قصص، زي شائعة انفصالي عن دنيا من عيد الأضحى"، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الأكاذيب هو جذب التفاعل فقط.

 

 

لبنان 24 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي عاجل الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الثلاثاء

ببب

فن ومشاهير الشاعر رمضان محمد يكشف تفاصيل إصابة النجم تامر حسني في قدمه

تتت

فن ومشاهير بعد غياب طويل.. تفاصيل حفل عبد المجيد عبد الله في أبوظبي

غىغى

فن ومشاهير حقيقة انفصال دنيا سمير غانم عن زوجها رامي رضوان

سوق لبيع الخضار والفواكه

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على الواجهة الشمالية

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على الواجهة الشمالية

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا، اليوم الثلاثاء، مدعومةً بتراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع، وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة. وبحسب وكالة

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن إقامة دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار



 
 





الأكثر مشاهدة