حقيقة انفصال دنيا سمير غانم عن زوجها رامي رضوان

الوكيل الإخباري- شارك الإعلامي رامي رضوان في بودكاست "It’s Not Complicated Show" مع الفنان حسن الرداد، حيث علّق بسخرية على الشائعات التي طالت علاقته بزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، مؤكداً أنها عارية تماماً من الصحة.

وقال رضوان: "السوشال ميديا كده... الناس بتحب تنكش، وفي صفحات عايزة ترند فبيختلقوا قصص، زي شائعة انفصالي عن دنيا من عيد الأضحى"، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الأكاذيب هو جذب التفاعل فقط.

