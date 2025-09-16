حقيقة انفصال دنيا سمير غانم عن زوجها رامي رضوان

وقال رضوان: "السوشال ميديا كده... الناس بتحب تنكش، وفي صفحات عايزة ترند فبيختلقوا قصص، زي شائعة انفصالي عن دنيا من عيد الأضحى"، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الأكاذيب هو جذب التفاعل فقط.
