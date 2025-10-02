الخميس 2025-10-02 11:37 ص
 

أحمد السقا في ظهوره الأول بعد الحادث الأليم-صورة

احمد السقا
 
الخميس، 02-10-2025 11:22 ص

الوكيل الإخباري-   في أول ظهور له بعد حادث السير الذي تعرّض له خلال عودته من الإسكندرية، حضر الفنان أحمد السقا العرض المسرحي "عودة المسرح الخطير... وهنا القاهرة"، الذي يشارك في تقديمه مع النجمة هند صبري دعمًا للمواهب الشابة.

وخلال حضوره، طمأن السقا الجمهور قائلاً:
"أنا الحمد لله كويس وزي الفل، وشاركت مع الشباب علشان أكون جنبهم... ونصيحتي ليهم: تمسّك بحلمك واشتغل على اللي مؤمن بيه".


وكان السقا قد كتب سابقًا عبر "فيسبوك" شاكراً كل من سأل عنه بعد الحادث، قائلاً:
"ويخلق الله من المحن منحًا... الحمد لله تمام وبفضل ربنا راجع لشغلي، وأشكر كل من اطمأن عليّ".


تفاعل الجمهور بشكل واسع مع ظهوره، معبرين عن سعادتهم بسلامته ودعواتهم له بالصحة الدائمة.

 


Image1_1020252112016939889775.jpg

 

