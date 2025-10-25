موسم استثنائي من "ذا فويس".. هذا موعد انطلاقه ونجوم لجنة التحكيم

يشارك في لجنة التحكيم ناصيف زيتون، رحمة رياض، وأحمد سعد، ويعد الموسم بـأجواء استثنائية تمزج بين المنافسة الغنائية، الأداء المسرحي، والانسجام الفني بين المدربين.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة
-
عمرو يوسف وكندة علوش ينتظران أول فيلم لهما بعد الزواج
-
الإعلان عن الفائزين بجوائز مهرجان الجونة السينمائي في مصر
-
مشاهد تكشف منزل فضل شاكر.. شاهدوها
-
منة شلبي تودع العزوبية وتعلن ارتباطها رسميًا - صورة
-
بعد أكثر من شهر على اختطافه… عائلة أحد نجوم "باب الحارة" تناشد السلطات للتدخل
-
نجل فضل شاكر يوجه رسالة مؤثرة لوالده
-
أنجلينا جولي تخطط لإنشاء قرية لرعاية الأيتام في غزة